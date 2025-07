Mutter Peggy rettete Oasis: Comeback der Gallagher-Brüder

Oasis feiern ihr großes Bühnen-Comeback! Nach 15 Jahren Pause startet die legendäre Britpop-Band ihre Welttournee "Live ’25" am heutigen Freitag in Cardiff, Wales. Fans weltweit freuen sich auf die Reunion der Brüder Noel (58) und Liam Gallagher (52), die nach jahrelangen Differenzen endlich wieder gemeinsam auf der Bühne stehen. Die Tour umfasst fünf Auftritte in ihrer Heimatstadt Manchester sowie zahlreiche Konzerte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Mit Hits wie "Wonderwall" und "Don’t Look Back in Anger" erfüllen Oasis den Traum vieler Fans, die kaum noch an eine Wiedervereinigung geglaubt hatten. Der überraschende Frieden zwischen den streitbaren Brüdern soll sich laut Bild im vergangenen Jahr angebahnt haben – mit Unterstützung einer Schlüsselfigur: Mutter Peggy Gallagher.

In einem Interview mit Mail On Sunday gestand sie, dass sie die Versöhnung zwischen Noel und Liam angestoßen habe. Lange Telefonate halfen den beiden, Vergangenes hinter sich zu lassen und auf die Bühne zurückzukehren. Peggy, die ihre Söhne nach der Trennung vom gewalttätigen Vater in Manchester allein aufzog, hat schon früh ihr musikalisches Talent gefördert. Neben familiären Gefühlen dürfte auch der finanzielle Erfolg ihren Entschluss beflügelt haben. Experten schätzen die Einnahmen der Reunion-Tour auf rund 472 Millionen Euro. Besonders Liam könnte damit seine weniger erfolgreiche Solokarriere finanziell aufpolieren.

Die Vorfreude auf die Konzerte könnte größer nicht sein, denn Fans spekulieren auch auf neue Songs von Oasis. Jo Whiley, eine Freundin der Band, deutete kürzlich an, dass die Brüder möglicherweise neue Musik zur Tour mitbringen. Ob dies der Fall ist, bleibt abzuwarten, aber die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf eine emotionsgeladene Reise durch die größten Hits der Gallagher-Brüder freuen. Für viele bedeutet diese Wiedervereinigung nicht nur das Comeback einer Kult-Band, sondern auch das einer brüderlichen Verbundenheit, die viele Jahre lang auf der Kippe stand. Peggy Gallagher dürfte darauf besonders stolz sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gem Archer, Noel Gallagher, Andy Bell und Liam Gallagher, Oasis-Bandmitglieder

Anzeige Anzeige

Getty Images Noel, Paul, Liam und Mama Peggy Gallagher Mitte der 70er Jahre

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Noel und Liam Gallagher