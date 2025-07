Geissens-Schwestern warten noch auf "Schlag den Star"-Geld

Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (20) haben im Mai bei der ProSieben-Show "Schlag den Star" triumphiert und sich gegen Luna und Lilli Schweiger durchgesetzt. Der Sieg brachte den Töchtern des Millionärspaars Carmen (60) und Robert Geiss (61) eine beachtliche Gewinnsumme von 100.000 Euro ein. Doch überraschenderweise ist das Preisgeld einen Monat nach der Show noch nicht auf den Konten der beiden angekommen. "Wir haben das Geld noch gar nicht", erklärte Shania im Promiflash-Interview beim Lascana Summer Club-Event am Mittwoch.

Auch Davina bestätigte: "Wir haben uns noch gar nichts damit gekauft. Wir warten noch auf das Geld." Für den Fall, dass die Summe überwiesen wird, haben die Geissens-Schwestern bereits einige Überlegungen angestellt – allerdings ohne überstürzt handeln zu wollen. Shania betonte gegenüber Promiflash, dass sie nicht vorhaben, das gesamte Geld in teure Statussymbole wie Designerhandtaschen zu investieren: "Wir sind noch jung. Wir haben noch sehr viel vor. Also, das Geld geht nicht, wie wir auf der Show gesagt haben, nur in Hermes-Taschen und Chanel." Auch Davina sieht die Sache nicht anders und zeigt sich vernünftig: "Wir würden das gerne auf der Seite halten. Und dann, mal gucken."

Den spannenden Wettkampf bei "Schlag den Star" können ihre Fans noch gut in Erinnerung haben. Davina und Shania hatten Ende Mai erstmals gemeinsam als Team in der Show gestanden und bewiesen, dass nicht nur ihre Eltern, sondern auch die jüngere Generation den Kampfgeist im Blut hat. Ob im Geschicklichkeitsspiel oder in der Quizrunde – die Schwestern zeigten eine beeindruckende Performance, die ihnen schließlich den Sieg gegen die Schweiger-Schwestern einbrachte. Für die Geissens war es ein weiterer Moment, in dem sie abseits von Reality-TV ihr Können unter Beweis stellen konnten.

Joyn/Willi Weber Davina Shakira Geiss und Shania Tyra Geiss, "Schlag den Star"-Siegerinnen

Joyn/Willi Weber Die Familie Geiss bei "Schlag den Star"

Joyn/Willi Weber Die Geissens-Schwester und die Schweiger-Schwestern bei "Schlag den Star"

