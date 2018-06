Damit hat sie das Image der "dicken Ulknudel" wohl endgültig abgelegt. Viele kennen Melissa McCarthy (47) noch als tollpatschige Köchin Sookie aus Gilmore Girls, in die obere Liga der Hollywood-Schauspielerinnen schaffte sie es aber durch ihre Hauptrolle in der erfolgreichen Comedy-Sitcom "Mike & Molly". Mit ihrem früheren Seriencharakter hat Melissa allerdings nicht mehr viel gemeinsam: Während Schriftstellerin Molly jahrelang mehr oder weniger erfolgreich mit ihrem Übergewicht kämpfte, scheint Melissa diesen Fight zu gewinnen. Ganze 34 Kilo soll die US-Amerikanerin in den vergangenen drei Jahren schon abgespeckt haben – Promiflash zeigt euch ihre beeindruckende Body-Transformation.



