"Wundervoll": Melissa McCarthy verteidigt Herzogin Meghan!

Melissa McCarthy (53) findet unterstützende Worte für Herzogin Meghan (42). Am vergangenen Donnerstag nahm sie an der Broadway-Premiere von "Scuffs" teil. In einem Gespräch mit Page Six kam die Schauspielerin auf die Ehefrau von Prinz Harry (39) zu sprechen. "Es macht mich wütend, dass Leute andere attackieren, ohne einen Grund zu haben!", behauptete die Gilmore Girls-Darstellerin und fügte hinzu: "Meghan ist wundervoll. Intelligente Frauen sind großartig!"

Seit vielen Jahren muss Meghan heftige Kritik über sich ergehen lassen. Melissa erklärte: "Eine gebildete, interessante Frau, die ihr eigenes Leben hat, ist aus einem bestimmten Grund eine Bedrohung für andere Leute." Ferner freute sich die US-Amerikanerin darüber, dass sie keinen größeren Dramen ausgesetzt sei. "Ich denke mir jedes Mal: 'Wie inspirierend! Ich wurde noch nie von jemandem bedroht, der großartig ist!'", merkte die 53-Jährige an.

Bereits vor einigen Jahren machte Melissa deutlich, dass sie ein Fan der Suits-Bekanntheit sei. Anlässlich des 40. Geburtstags der Herzogin arbeiteten die zwei Frauen gemeinsam an einem Charity-Projekt. Dieses trug den Namen 40x40. Im Rahmen der Kampagne lernte die Drehbuchautorin damals nicht nur Meghan, sondern auch Harry kennen. Gegenüber Access Hollywood schwärmte die "Voll Abgezockt"-Darstellerin: "Sie waren so süß und lustig! Ich finde die zwei auch sehr inspirierend. Sie bauen sich ihr eigenes Leben auf – sie bauen ein Leben für ihre Kinder auf!"

Getty Images Melissa McCarthy bei der Premiere von "The Kitchen"

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry, Ehepaar

