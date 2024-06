Sexy in Schwarz: Melissa McCarthy bezaubert mit ihrem Look

Sie strahlt wie die Sonne: Auf dem Weg zu ihrem Gastauftritt in der Talkshow "Jimmy Kimmel Live" wurde Schauspielerin Melissa McCarthy (53) von Fotografen gesehen. Der "Taffe Mädels"-Star trägt für ihren Auftritt in der Show ein bezauberndes schwarzes Kleid, dessen Rock eng anliegt und bis zu ihren Knöcheln reicht. Das kunstvolle Oberteil des Kleides erinnert an große Rosen, die um ihre Arme und Schultern arrangiert wurden. Da das Kleid offensichtlich der Hingucker des Looks ist, hält sie die Accessoires relativ simpel: schwarze Pumps, silberne Creolenohrringe und klobige Ringe in Schwarz und Weiß. Von den Fotos kann man erahnen, wie gut sich Melissa in dem Outfit fühlt, denn sie strahlt von einem Ohr zum anderen und winkt den Fotografen sogar zu.

Dass sich die Ghostbusters-Darstellerin so gut in ihrem Körper fühlt, könnte von ihrer körperlichen Transformation kommen: Im Laufe des Jahres hat sie 34 Kilo abgenommen. Selbst Barbra Streisand (82) hat schon nachgehakt und unter einem von Melissas Posts im Netz gefragt, ob sie vielleicht das Medikament Ozempic zu sich nahm, um diese Resultate zu erzielen. Bis jetzt äußerte sich Melissa noch nicht dazu, doch in der Vergangenheit hat sie schon oft ihre früheren Gewichtsschwankungen thematisiert. Einmal zog sie sogar eine Flüssigdiät durch! "Das mache ich aber nie wieder. Ich war am Verhungern und verrückt die Hälfte der Zeit", gab sie allerdings im Jahr 2011 im Interview mit People zu.

Aktuell ist Melissa auf einer kleinen Promo-Tour für die Mystery-Show Only Murders in the Building. Bis jetzt ist es aber immer noch ein Geheimnis, welche Rolle sie eigentlich übernehmen wird. Für die vierte Staffel der Erfolgsserie wurde gleich eine ganze Stange neuer Gesichter eingeladen: Eva Longoria (49), Kumail Nanjiani (46) und auch Molly Shannon werden mit Melissa vor der Kamera stehen. Die neue Staffel soll Ende August ausgestrahlt werden.

Backgrid Melissa McCarthy, Schauspielerin

Getty Images Melissa McCarthy im November 2021

