Auf diese Weise verlor Melissa McCarthy 34 Kilo an Gewicht

Melissa McCarthy (54), bekannt aus Filmen wie "Brautalarm" und zuletzt "Arielle, die Meerjungfrau", überraschte ihre Fans mit einer beeindruckenden Gewichtsabnahme von 34 Kilo. Die Schauspielerin, die für ihre Authentizität und Bodenständigkeit geschätzt wird, erklärte, dass sie keine geheimen Wundermethoden angewendet habe. Stattdessen sei der Schlüssel zu ihrem Erfolg ein simpler Lebensstil. "Kein Trick, einfach ein ziemlich langweiliges Leben – man geht früh ins Bett und vermeidet aufregende Dinge", so Melissa mit ihrem typischen, humorvollen Charme gegenüber Extra.

Melissa hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Zu Beginn ihrer Karriere folgte sie einer extrem strengen, von einem Arzt überwachten "All-Liquid-Diät", mit der sie innerhalb von vier Monaten 32 Kilo verlor. Rückblickend beschreibt sie diese Erfahrung als ungesund: "Ich fühlte mich halb verhungert und war die meiste Zeit völlig durcheinander." Ihre Gewichtsschwankungen setzten sich über die Jahre fort, bis sie schließlich entschied, den Druck zu reduzieren. Bereits 2015 verriet sie in einer Sendung von CBS Mornings: "Ich habe wirklich aufgehört, mir Sorgen um mein Gewicht zu machen. Ich habe aufgehört, alles zu überanalysieren, zu überdenken und zu übertreiben."

Privat ist Melissa seit 2005 mit Schauspieler und Regisseur Ben Falcone (51) verheiratet. Gemeinsam ziehen sie ihre Töchter Vivian und Georgette groß. Obwohl das Paar bemüht ist, das Leben seiner Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, gewährt Ben hin und wieder kleine Einblicke in den Familienalltag. So erzählte er kürzlich in einer Talkshow, dass Vivian ihn darum gebeten habe, keine Teenager-Klischees in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Melissa, die in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihr ihre Familie ist, scherzte einmal gegenüber People Magazine, dass sie ihre Töchter selbst dann begleiten würde, wenn diese irgendwann das Elternhaus verlassen. "Ich werde einfach überall hingehen, wo sie hingehen", fügte sie mit einem Augenzwinkern hinzu.

Getty Images Melissa McCarthy bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy

