"Mein bester Freund": Melissa McCarthy feiert 19 Jahre Ehe

Melissa McCarthy (54) und ihr Mann Ben Falcone (51) machen vor, wie es funktioniert: Die Schauspielerin und der Filmproduzent sind bereits 19 Jahre verheiratet. Auf Instagram widmet Melissa ihrem Partner eine lustige wie herzerwärmende Botschaft. "Vor 19 Jahren wurde ich zum glücklichsten Mädchen der Welt. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich meinen besten Freund und Perückenkollegen geheiratet habe", schreibt die Komikerin stolz. Dazu gibt es ein Foto, bei dem sicher einige Fans schmunzeln mussten: Kostümiert und mit witzigen Perücken auf dem Kopf posieren Melissa und Ben mit offenen Armen vor einem herzförmigen Luftballonbogen.

Dass Melissa und Ben ein eingeschworenes Team sind, beweist auch ihre Arbeit in Hollywood. Ben tritt in fast jedem Film seiner Frau auf, auch wenn es meist nur kurze Cameos sind. Unter anderem war er in "Brautalarm", "Tammy – Voll abgefahren" und "How to Party with Mom" zu sehen. In vielen ihrer Produktionen arbeitete er zudem gemeinsam mit Melissa an den Drehbüchern und führte Regie. Ihr Privatleben halten die beiden aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nur ab und zu gibt es ein Pärchenbild im Netz oder einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

Verheiratet sind Melissa und Ben seit 2005 – aber schon in den Jahren davor führten sie eine glückliche Beziehung. Sie sollen sich bereits zu Schulzeiten kennengelernt haben, so richtig gefunkt hat es wohl aber erst 1998, zu einer Zeit, in der die beiden gemeinsam einen Schauspielkurs für Comedy besucht haben. "Er ist ein absoluter Unterstützer und superschlau. Er bringt mich vier- oder fünfmal am Tag zum Lachen. Ich habe den Jackpot geknackt", schwärmte die 54-Jährige in einem früheren Interview mit People. Gekrönt wurde ihre Beziehung mit den Geburten ihrer beiden Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melissa McCarthy und Ben Falcone

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Falcone und Melissa McCarthy

Anzeige Anzeige