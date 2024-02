SAG Awards: Billie Eilish signiert Melissa McCarthys Gesicht

Die Screen Actors Guild Awards begeistern mit humorvollen Momenten! Als Vorbote für die Oscar-Verleihung findet Jahr für Jahr auch eine Auszeichnung der Schauspielergewerkschaft statt. Am Samstagabend war es wieder so weit und zahlreiche Stars, darunter Cillian Murphy (47), durften sich über einen Preis freuen. Die Nominierten wurden zudem von anderen Promis angekündigt – und dabei sorgten vor allem Billie Eilish (22) und Melissa McCarthy (53) für eine denkwürdige Szene!

Gemeinsam sollten die Musikerin und die Schauspielerin eigentlich nur die Nominierten für die Kategorie "Beste Darstellerin in einer Comedyserie" verkünden. Wie der Stream auf Netflix zeigt, verfiel Melissa dabei aber in eine Schwärmerei für Billie und outete sich als Fan. Nachdem die "Bad Guy"-Interpretin ein Autogramm auf ihrem Kleid abgelehnt hatte, bot die 53-Jährige ihr Gesicht an – und prompt hinterließ Billie ihre Signatur auf Melissas Stirn!

Die Fans amüsieren sich über diesen Moment köstlich. Unter einem Clip der beiden auf Instagram häufen sich bereits die belustigten Kommentare. "Melissa ist einfach urkomisch", "Ich musste so heftig lachen" und "Ich hoffe, das ist kein Permanentmarker", schreiben die User dazu.

Getty Images Melissa McCarthy bei den Screen Actors Guild Awards 2024

Getty Images Billie Eilish und Melissa McCarthy bei den SAG Awards 2024

Getty Images Billie Eilish bei den SAG Awards 2024

