Mitte März beendete sie selbst die Beziehung und soll trotzdem noch rasend vor Eifersucht sein! Zwischen Selena Gomez (25) und Justin Bieber (24) ist seit fast drei Monaten mal wieder Schluss. In der Zwischenzeit wurde der Biebs schon mit der einen oder anderen Schönheit gesichtet – und seiner On-Off-Freundin soll das gehörig gegen den Strich gehen, wie ein Insider nun gegenüber Hollywood Life ausplauderte: "Ihre Gefühle sind sehr kompliziert, wenn es um Justin geht. Sie will nicht mit ihm zusammen sein, aber der Gedanke an ihn mit anderen Frauen macht sie buchstäblich krank."



