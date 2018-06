Landet die Musik-Ikone Prince (✝57) demnächst posthum wieder in den Charts? Zeit seines Lebens arbeitete der Sänger an neuen Platten und landete regelmäßig mit Liedern wie "Purple Rain" oder "When Doves Cry" weltweit in den Hitlisten. Am 21. April 2016 wurde der Sänger in seinem Studio leblos aufgefunden und verstarb Ermittlungen zufolge an einer Überdosis Schmerzmitteln. Dieses Jahr wäre der Künstler 60 Jahre alt geworden – und zu diesem runden Ehrentag bekommen Prince' Fans ein besonderes Geschenk: Im September wird ein neues Album ihres Idols veröffentlicht!

"Piano & A Microphone 1983" soll die Langspielplatte heißen, wie Warner Bros. bekannt gab. Insgesamt neun Songs sollen darauf zu finden sein, darunter auch frühe Aufnahmen der bekannten Hits des US-Amerikaners. So werden nun erste Entwürfe von Liedern wie "17 Days", "Strange Relationship" oder eine Coverversion von Joni Mitchells (74) "A Case Of You" veröffentlicht, die Prince 1983 in seinem privaten Tonstudio am Piano aufgenommen hatte.

Schließlich ist auch das Cover der Platte etwas Besonderes: Es handelt sich dabei um ein Schwarz-Weiß-Foto des Interpreten, das ihn Backstage während seiner gefeierten Tour im Jahr 1999 zeigt. Darauf schaut er in einen Spiegel und wird von hinten von seinem ehemaligen Fotografen Allen Beaulieu abgelichtet.

Kevin Winter / Getty Images Prince, Musiker

Anzeige

Kevin Winter / Getty Images Prince bei einem Auftritt 2005

Anzeige

Robert Sullivan / Getty Images Prince, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de