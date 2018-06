Die ganze britische Königsfamilie versammelt! Am Samstag feierte sie den Geburtstag der Queen (92) ganz traditionell mit der "Trooping the Colour"-Parade. Im Anschluss an die Feierlichkeiten trafen alle auf dem Balkon des Buckingham Palastes zusammen. Sogar der royale Nachwuchs strahlte fröhlich in die Kameras. Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) standen in der ersten Reihe. Nur der jüngste Mini-Royal war nicht dabei: Baby Prinz Louis blieb offenbar zu Hause.

Dass der zweite Sohn von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) nicht zusammen mit seiner Urgroßmutter feierte, war allerdings nichts Ungewöhnliches. Auch sein Bruder George hatte in seinem ersten Lebensjahr nicht teilgenommen. Ansonsten war die Queen aber von ihren Liebsten umgeben. Zu ihrer Rechten standen unter anderem ihre Tochter Prinzessin Anne (67) mit ihrem Ehemann Timothy Laurence. Auf der anderen Seite tummelten sich ihr Sohn Prinz Charles (69), dessen Frau Camilla (70) sowie Kate und William samt Kindern. Prinz Harry (33) und seine frisch angetraute Ehefrau Herzogin Meghan (36) hielten sich eher im Hintergrund.

Für Meghan war es der zweite offizielle Auftritt seit der Hochzeit mit Harry. Zusammen mit ihrem Gatten fuhr sie in einer Kutsche vor und sah in ihrem zartrosa-farbenen Kleid und der leicht gewellten Haarmähne einfach bezaubernd aus. Lediglich ihr teils angespannter Gesichtsausdruck verriet, dass die ehemalige Schauspielerin doch etwas nervös war.

