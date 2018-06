Die Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II. (92) ist nur wenige Wochen nach der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) ein weiteres lang ersehntes Spektakel für die Royal-Fans weltweit. Neben der Königin, die ihren Geburtstag traditionell zwei Monate später im Juni feiert, sind die Augen der Zuschauer aber natürlich auch auf die frischgebackene Ehefrau ihres Enkels gerichtet: In einem zartrosa-farbenen Kleid mit passendem Hut sieht die ehemalige Schauspielerin wie erwartet klasse aus – die Nervosität ist ihr aber dennoch deutlich anzusehen!

Die ersten Bilder der "Trooping the Colour"-Parade zeigen die amerikanische Beauty gewohnt stilsicher: In ihrem der königlichen Etikette entsprechendem Dress mit auffälligen Knöpfen und einem eleganten Ausschnitt, der die Schultern der Neu-Herzogin betont, fuhr Meghan mit Prinz Harry vor wenigen Minuten gemeinsam in einer Kutsche hervor. Ein Detail, das dabei besonders ins Auge stach: Ihre royal-untypische Frisur! Auf Haarnadeln und Co. verzichtete sie nämlich – stattdessen umrahmen zarte, unaufgeregte Wellen ihr hübsches Gesicht. Lediglich ein farblich passender und vor allem schlichter Hut rundet das Outfit ab.

An den ganzen Trubel scheint sich die 36-Jährige aber noch nicht so wirklich gewöhnt zu haben: Sichtlich nervös und in dem Wissen, dass auch sie heute genau unter die Lupe genommen wird, schaute Meghan zu Beginn der Feierlichkeiten immer wieder nachdenklich – schon fast schüchtern – in die Ferne. Auf das schöne Lächeln der Ex-Suits-Darstellerin mussten ihre Fans aber trotzdem nicht verzichten: Ob der Anblick ihres Prinzen sie immer wieder zum Strahlen bringt?

Dan Kitwood/GettyImages Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der "Trooping the Colour"-Parade 2018

Dan Kitwood/Getty Images Queen Elizabeth II. bei der "Trooping the Colour"-Parade 2018

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Geburtstagsparade der Queen 2018

