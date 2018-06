Kendall Jenner (22) ist eine echte Fashionista! Egal ob im verspielten Fransenkleid wie bei den CFDA Awards oder in einer transparenten Robe in Weiß beim Filmfestival in Cannes – das Topmodel ist auf dem roten Teppich immer ein Hingucker. Doch auch zu privaten Anlässen mag die Beauty es sexy und setzt ihren Wow-Body gekonnt in Szene. Zuletzt wurde begeisterte sie in einem ziemlich knappen Kleidchen.

Für ein Mittagessen mit der Familie hatte sich Kendall nun für ein buntes Glitzer-Dress von Ralph Lauren (78) entschieden. Darin kamen ihre Modelmaße perfekt zur Geltung, denn das gestreifte Designerkleid betonte ihre superschmale Taille und ihre langen Beine. Dazu kombinierte die Laufstegschönheit ganz lässig ein paar weiße Sneakers und eine schwarze Sonnenbrille.

Im Gegensatz zu ihrer kleinen Schwester erschien Kourtney Kardashian (39) in einem deutlich weniger sommerlichen Look zum Familientreffen. Ihre gerade geschnittene Highwaist-Jeans kombinierte die dreifache Mutter mit einem langärmeligen, braunen Lederoberteil. Dazu trug sie ein paar helle Wildlederpumps und eine winzige Tasche des Labels Louis Vuitton. Welcher Style gefällt euch besser? Stimmt ab!

Dimitrios Kambouris/Getty Images Kendall Jenner, Model

Splash News Kendall Jenner, Model

Splash News Kourtney Kardashian, Reality-Star

Welcher Style gefällt euch besser?



