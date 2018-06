Seit Wochen macht immer wieder das Gerücht die Runde, dass Ex-Bachelorette-Boy Niklas Schröder (29) und Ex-Bachelor-Girl Jessica Neufeld (23) mehr als nur gute Freunde sind. Dass der smarte Sprücheklopfer tatsächlich Schmetterlinge im Bauch hat, bestätigte sein Rosenbruder Sebastian Fobe (32) gegenüber Promiflash. Wer die Glückliche ist, wollen weder der 1,94 Meter große Fitnesstrainer noch Nik selbst verraten. Aber vielleicht muss der tätowierte Osnabrücker das auch gar nicht, denn nach dem Italo-Dinner liefert er jetzt einen weiteren Beziehungsbeweis.

Vor wenigen Tagen zeigte sich der diesjährige Bachelor in Paradise-Teilnehmer bei einem romantischen Abendessen. Das Gesicht der Frau, die ihm gegenübersaß, war allerdings nicht zu erkennen. Doch auch Jessi postete die beinah identische Date-Situation in ihrer Instagram-Story und somit steht für viele Fans der ehemaligen Kuppelshow-Kandidaten fest: Die zwei sind ein Paar. Bestätigen könnten das ihre neusten Social-Media-Beträge. Um genau zu sein: ein dunkelgraues Tischset. Die YouTuberin ließ ihre Follower schon am vergangenen Samstag an ihrem leckeren Grillteller – auf besagtem Tafeldeckchen – teilhaben. Neben der Tatsache, dass am Wochenende im Hause Schröder Barbecue-Time angesagt war, erkennt der aufmerksame Fan das graue Stückchen Stoff auch am Sonntagmorgen in Niklas Frühstücks-Story wieder.

Nik selbst macht kein Geheimnis daraus, dass sein Mystery-Girl das Wochenende bei ihm verbracht hat. Zu einem Snap schrieb er: "Kamerafrau: Mrs. X" und auch beim Tischset-Post ist deutlich zu erkennen, dass er seinen Morgen im Beisein einer jungen Frau begann. Sogar zu einer Liebeserklärung kommt es fast, denn den Beitrag kommentierte der humorvolle Hobby-Florist mit "Verliebt in ... Maggi". Auch wenn die Worte nicht direkt seiner Herzdame gewidmet sind, steht fest: Auch hier geht die Liebe wieder einmal durch den Magen.

Instagram / jessiicooper Post aus Jessica Neufelds Instagram-Story

Instagram / nik_schroeder Post aus Niklas Schröders Instagram-Story

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

