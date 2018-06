Er hinterlässt eine große Lücke im Leben seiner Familie, Freunde, Fans und den Stars und Sternchen aus der Traumfabrik Hollywood. TV-Koch Anthony Bourdain verstarb am Freitag in einem Hotel in Frankreich. Schauspielerin und Lebensgefährtin Asia Argento und Freundin Rose McGowan (44) nutzten ihre Social-Media-Kanäle, um sich von ihrem Liebsten zu verabschieden. Viele Berühmtheiten machten es ihnen nun nach und verneigten sich noch ein letztes Mal vor ihrem geschätzten Kollegen.

Sänger Gavin Rossdale (52) schrieb via Facebook: "Ich liebe diesen Mann so sehr – er war schon so lange ein Held für mich. Ich bin so traurig, dass er gestorben ist. Mein Beileid den Hinterbliebenen." Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (56) verabschiedete sich per Twitter: "Er lehrte uns so viel über Essen – aber noch wichtiger, dass es uns auch zusammenbringen kann. Uns ein bisschen weniger Angst vor dem Unbekannten vermitteln kann. Wir werden ihn vermissen."

Eric Ripert, der mit dem Moderator kurz vor dessen Tod zusammenarbeitete und ihn in seinem Hotelzimmer gefunden haben soll, schrieb: "Anthony war mein bester Freund. Ein außergewöhnlicher Mensch, inspirierend und großzügig. Einer der großartigsten Geschichtenerzähler, der mit so vielen verbunden war." Anthony soll laut Sender CNN Suizid begangen haben. So wünschte sich Eric abschließend: "Ich bete vom Grund meines Herzens, dass er jetzt Frieden gefunden hat. Meine Liebe und meine Gebete gehen auch an seine Familie, Freunde und Lieben."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Bush-Sänger Gavin Rossdale

Yana Paskova/Getty Images Barack Obama bei einer Rede in New York City

Bryan Bedder/Getty Images for WASTED! Documentary Anthony Bourdain und Eric Ripert bei der "WASTED! The Story Of Food Waste"-Premiere in NY



