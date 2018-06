Das war mal eine aufregende "Trooping the Colour"-Premiere für Herzogin Meghan (36)! Das neue Mitglied der britischen Königsfamilie erlebte die Militärparade zur Feier von Queen Elizabeth II. (92) zum ersten Mal an der Seite seines Neu-Ehemanns Prinz Harry (33). Bei ihrem zweiten offiziellen Auftritt seit der Hochzeit waren wieder alle Augen auf das Outfit der ehemaligen Schauspielerin gerichtet. Mit ihrem schulterfreien Kleid in Altrosa traf die Amerikanerin jedoch eine riskante Wahl.



