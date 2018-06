Sie sind wieder da! Nach ihrer Traumhochzeit und einem ersten gemeinsamen Auftritt als Ehepaar flogen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) in ihre wohlverdienten Flitterwochen. In einer luxuriösen Berghütte sollen sich die Frischvermählten eine Auszeit von den Verpflichtungen des Palasts genommen haben. Doch nun heißt es für das royale Paar "back to business": Harry und Meghan werden bei der Geburtstagsfeier von Queen Elizabeth II. (92) dabei sein.

Eigentlich ist der große Ehrentag der Queen am 21. April – doch weil es zu dieser Jahreszeit nicht unbedingt eine Schön-Wetter-Garantie gibt, feiert das Familienoberhaupt der Windsors seinen Geburtstag jedes Jahr ein zweites Mal im Sommer. Am kommenden Samstag ist es wieder soweit: Zu Ehren des Geburtstags der Queen findet die traditionelle "Trooping the Colour"-Parade statt, bei der die britische Monarchin samt Angehörigen vom Balkon des Backingham Palastes der jubelnden Menge winken wird. Laut einem Bericht der Zeitung Mirror sollen bei der Feier Harry und Meghan zum ersten Mal gemeinsam an diesem berühmten Ort zu sehen sein: "Der Balkonauftritt ist das perfekte Symbol, dass Meghan in der Familie willkommen geheißen wird", sagte ein Insider dem Blatt.

Bei ihrer Trauung wurde dem Paar diese Ehre nicht zuteil, da sie in der ungefähr eine Autostunde entfernten St. George's Kapelle geheiratet hatten - und nicht, wie beispielsweise William (35) und Kate (36), in Westminster Abbey. Den traditionellen Kuss auf dem edlen Palastvorsprung werden Harry und Meghan nun möglicherweise nachholen können. Harrys großer Bruder William hatte bei seiner Trauung vor sieben Jahren seiner frisch Angetrauten Kate an diesem prominenten Ort bereits einen Schmatzer aufgedrückt.

Dutch Press Photo / WENN Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Trauung

Chris Jackson/Getty Images Die Royals beim "Trooping The Colour" 2017

Anwar Hussein/ WENN Kate Middleton und Prinz William bei ihrer Hochzeit im April 2011

