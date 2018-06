Zeigt Pietro Lombardi (26) seine Tanzkünste bald auf dem TV-Parkett? Mit seiner aktuellen Single "Phänomenal" startet der DSDS-Gewinner von 2011 aktuell so richtig durch, lässt sich in dem dazugehörigen Clip sogar zu einer spaßigen Tanzsession hinreißen. Für Daniel Hartwich (39) offensichtlich mit ein Grund, den Spaßvogel im großen Let's Dance-Finale am Freitagabend direkt zu fragen: Hätte Pietro Bock, in der nächsten Staffel des Tanzformats nicht nur im Publikum zu sitzen, sondern auch selbst mitzutanzen?

Seinen Geburtstag feierte Pietro im "Let's Dance"-Studio in Köln – und zog mit seiner Anwesenheit immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Daniels Frage, ob er seinen Fans im kommenden Jahr mit einer Teilnahme ein Geschenk machen will, schien den Halbitaliener aber kurzzeitig mächtig aus dem Konzept zu bringen. "Ach, ich liebe 'Let's Dance', wirklich. Aber... Ich weiß nicht, ich würde niemals nie sagen, aber... Mal sehen." Zugegeben: Wirklich euphorisch klingt das nicht, aber wer weiß: Vielleicht überrascht Pie seine Fans ja doch noch.

Der Wunsch seiner Anhänger, den jetzt 26-Jährigen als Teil der beliebten Show zu sehen, wäre bereits 2017 fast in Erfüllung gegangen. Kurz vor Staffelstart verletzte sich der Entertainer dann aber am Fuß – eine Teilnahme war damit unmöglich. Warum er aber auch in diesem Jahr nicht vor die Jury trat, verriet ausgerechnet seine Ex und ehemalige Show-Kandidatin Sarah Lombardi (25) Ende Januar im Promiflash-Interview: "Er hat gesagt, er hätte es gerne gemacht, aber er traut sich einfach nicht!"

Andreas Rentz Daniel Hartwich, TV-Moderator

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi 2017 bei "Menschen, Bilder, Emotionen"

Getty Images Robert Beitsch und Sarah Lombardi bei "Let's Dance"

