So stylish kann also eine Babykugel aussehen! Erst im April gab Kate Hudson (39) via Social Media ihre Schwangerschaft bekannt. Für sie und ihren aktuellen Freund Danny Fujikawa ist es das erste gemeinsame Kind, für Kate schon der dritte Nachwuchs. Inzwischen ist der wachsende Bauch der Schauspielerin wirklich nicht mehr zu übersehen. Das hat sich die Kalifornierin offenbar zum Anlass genommen, ihre Schwangerrundungen einfach in den Fokus und vor allem in Szene zu setzen: In New York wurde Kate jetzt in diesem Hammer-Dress gesichtet!

Paparazzi lichteten die 39-Jährige am vergangenen Wochenende auf ihrem Weg zum PopSugar Play/Ground-Festival in Manhatten ab. Für das Event wählte sie ein hellblaues Blumenkleid, das ihre Babykurven traumhaft umspielte – und ihre XXL-Kugel zum absoluten Hingucker machte. Wer aber jetzt denkt, Kate würde der Bequemlichkeit halber auf hohe Hacken verzichten, der irrt gewaltig. Trotz vorangeschrittener Schwangerschaft stolzierte die "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen"-Darstellerin in hohen Stöckelschuhen zu ihrer Limousine.

Das himmelblaue Kleid ist aber kein Hinweis auf das Geschlecht ihres Babys. Bereits wenige Stunden nach Bekanntgabe der Kindernews verriet Kate auf Instagram mit einem süßen Clip: Sie und Danny erwarten ein kleines Mädchen.

Splash News Kate Hudson in New York im Juni 2018

Thunder Kick Photos / Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson bei der Filmpremiere zu "Marshall" in New York

Ach/Getty Images for POPSUGAR Play/Ground Kate Hudson auf dem PopSugar Play/Ground-Festival 2018 in NY

