Kate Hudson genießt Mutter-Tochter-Spa-Tag mit Rania (6)

Kate Hudson (45) hat sich mit ihrer Tochter Rani Rose einen ganz besonderen Tag gegönnt: einen ersten Mutter-Tochter-Spa-Besuch. Die Schauspielerin, unter anderem bekannt aus dem Film "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen", teilte auf Instagram mehrere Momentaufnahmen des entspannten Ausflugs in Griechenland. Auf einem Bild sieht man die beiden, wie sie sich auf den Massageliegen erholen, eingehüllt in weiße Handtücher und mit einem breiten Lächeln im Gesicht. "Perfekter Abschluss mit einem ersten Mutter-Tochter-Spa-Tag", schrieb Kate zu einem der Posts. Auch ein gemeinsames Foto vor der Akropolis in Athen durfte nicht fehlen, wo die Sechsjährige mit verschränkten Armen posierte.

Neben Rani hat Kate noch zwei weitere Kinder: ihren 13-jährigen Sohn Bingham, den sie mit ihrem Ex-Partner Matt Bellamy teilt, sowie Ryder (21), ihren Sohn aus ihrer Beziehung mit Chris Robinson. In einem Interview sprach Kate kürzlich über die Freuden, Mutter zu sein, und stellte fest, dass sie sich schwer vorstellen könne, mit dem Kinderkriegen fertig zu sein. "Es ist ein komisches Gefühl, zu denken: 'Das war's jetzt mit Kindern', wenn man es so sehr liebt, Mutter zu sein", erklärte sie im Podcast "Not Gonna Lie". Gleichzeitig gab sie zu, dass es auch herausfordernd sei, die Kinder mit zunehmendem Alter loszulassen und darauf zu vertrauen, dass sie ihren Weg finden.

Die Beziehung zwischen Kate und ihrer Tochter scheint besonders innig zu sein. Bereits im Februar hatte Kates Kollegin Brenda Song (36) verraten, dass Rani sogar bei den Dreharbeiten zum Film "Running Point" dabei gewesen sei. Dort habe die Kleine schon ein erstaunliches Maß an Selbstbewusstsein gezeigt. So berichtete Brenda in einem Interview mit Entertainment Tonight lachend, Rani habe sogar Feedback zu den Szenen gegeben. "Sie kam mit Kopfhörern zu Kate und sagte: 'Mom, die letzte Aufnahme fand ich nicht so gut.'" Ein Kommentar, der offenbar Eindruck hinterließ und die humorvolle Seite des Mutter-Tochter-Duos zeigt.

Instagram / katehudson Kate Hudson mit Tochter Rani im Spa in Griechenland, März 2025

Instagram / katehudson Kate Hudson und Tochter Rani in Athen

