Dakota Johnson gönnt sich Jacht-Urlaub mit Kate Hudson

Dakota Johnson (35) hat sich nach ihrer Trennung von Chris Martin (48) eine luxuriöse Auszeit gegönnt. Gemeinsam mit ihrer langjährigen Freundin Kate Hudson (46) wurde die Schauspielerin am 1. Juli entspannend auf einer Jacht vor der Küste Ibizas gesichtet. In stylishen Bikinis – Dakota in Weiß und Kate in Gelb mit floralen Details – genoss das Duo die Sonne, schwamm im Wasser und ließ sich auf einer großen weißen Luftmatratze treiben. Das zeigen Fotos, die unter anderem People vorliegen.

Kate und Dakota verbindet nicht nur ihre Hollywood-Karriere: Die Schauspielstars wuchsen gemeinsam auf, da ihre berühmten Mütter Melanie Griffith (67) und Goldie Hawn (79) enge Freundinnen sind. Der gemeinsame Trip scheint den beiden Freundinnen eine willkommene Ablenkung vom Alltag zu bieten. Während der Reise wurde Dakota auch bei einem Dinner in Rom gesichtet, wo sie zusammen mit Kate, ihrem Agenten und weiteren Begleitern speiste. Überraschungsgast des Abends: Ricky Martin (53) gesellte sich von einem benachbarten Restaurant aus zu der Runde.

Diese entspannte Reise folgt nur wenige Wochen nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner: Dakota und der Coldplay-Sänger, die seit 2017 ein Paar waren, beendeten ihre Beziehung Anfang Juni. Berichten zufolge waren unterschiedliche Pläne für die Zukunft ein Grund für die Trennung – dennoch pflegen beide weiterhin einen respektvollen Umgang. Während der Zeit mit Chris hatte Dakota eine enge Beziehung zu seinen Kindern sowie seiner Ex-Frau Gwyneth Paltrow (52) aufgebaut, die sie öffentlich immer wieder als Teil der Familie bezeichnete. Trotz der Trennung bleibt dieser Kontakt bestehen, und sowohl Dakota als auch Chris betonen, wie wichtig für sie ein harmonisches Miteinander ist.

Getty Images, Getty Images Collage: Dakota Johnson, Kate Hudson

Getty Images Dakota Johnson bei der Premiere von "Materialists" im Juni 2025

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson im September 2019