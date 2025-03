So schützt Kate Hudson ihre drei Kinder vor dem Rampenlicht

Kate Hudson (45), die berühmte Schauspielerin und Mutter von drei Kindern, hat verraten, wie sie ihre Kinder vor dem oft unerbittlichen Rampenlicht schützt. Im Podcast "Not Gonna Lie" sprach sie offen darüber, dass sie klare Grenzen setze, wenn es um ihre Kinder gehe. Ihre Tochter Rani (6) sowie ihre beiden Söhne Bingham (13) und Ryder (21) sollen nicht das Gefühl haben, ständig im Fokus der Öffentlichkeit zu stehen. "Wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, sage ich ganz klar: 'Ich mache das nicht, wenn ich mit meinen Kindern bin'", erklärte Kate und fügte hinzu, dass dies eine Regel sei, die sie bereits aus ihrer eigenen Kindheit kenne.

Sie erklärte weiter, dass es zwei Möglichkeiten gebe, mit öffentlicher Aufmerksamkeit umzugehen: Entweder man schirme sich so gut es geht von ihr ab, oder man akzeptiere sie bis zu einem gewissen Grad und helfe den Kindern, die Aufmerksamkeit zu verstehen. Dabei sei es wichtig, den Kindern beizubringen, dass Bestätigung von außen keine echte Freude bringt. Kate versuche, eine Balance zu finden und dabei ihren Kindern gleichzeitig die nötigen Freiheiten zu lassen und erklärte weiter: "Und dann, wenn sie älter werden, definieren sie ihre Grenzen."

Kate selbst stammt aus einer prominenten Familie. Ihr Vater war der Musiker Bill Hudson (75). Ihre Mutter, Schauspiel-Ikone Goldie Hawn (79), und der langjährige Lebenspartner von Goldie, Kurt Russell (73), waren große Vorbilder für Kate, besonders was den Schutz der Privatsphäre innerhalb der Familie angeht. In Interviews sprach Kate immer wieder über die Werte, die sie von ihnen gelernt habe und die sie nun an ihre eigenen Kinder weitergebe. Trotz des Ruhms beschreibt sie sich als Mutter, die viel Wert auf Authentizität und Beziehungen lege. "Wir haben unsere Familie gefüttert, nicht die Aufmerksamkeit von außen", brachte sie es im Podcast auf den Punkt. Auch wenn sie nicht viele private Einblicke gibt, verriet sie kürzlich, dass Tochter Rani ihren Golden-Globe-Look gestylt habe.

Instagram / katehudson Kate Hudsons Kinder Ryder, Rani Rose und Bingham

Getty Images Kurt Russell, Goldie Hawn und Kate Hudson im September 2024

