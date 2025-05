Kate Hudson teilt ihre besten Erziehungstipps für Teenager

Kate Hudson (46) hat in der neuesten Folge von Kylie Kelces (33) Podcast "Not Gonna Lie" offen über die Herausforderungen des Mutterseins gesprochen – und dabei vor allem ihre eigenen Erfahrungen mit dem Aufziehen von Teenagern geteilt. Die Schauspielerin, die drei Kinder aus drei Beziehungen hat, verriet Kylie, wie wichtig es sei, den eigenen Nachwuchs ziehen zu lassen. "Wenn man die Anstrengung hineinsteckt, kommt es wirklich zurück, wisst ihr?", sagte Kate. Besonders betonte sie, dass man als Mutter seinen Kindern mit zunehmendem Alter mehr Freiraum lassen müsse: "Lass sie einfach los. Wenn du zu sehr festhältst, treibst du sie nur weg." Kylie, die im März mit ihrem Ehemann Jason Kelce (37) ihr viertes Kind, Tochter Finn, willkommen hieß, konnte dem nur zustimmen und erklärte, dass zu viel Kontrolle oft zum genauen Gegenteil führe.

Im Verlauf des Podcasts erinnerte sich Kate daran, wie sie mit ihrem ältesten Sohn Ryder (21) praktisch gemeinsam erwachsen wurde, da sie ihn bereits in jungen Jahren zur Welt brachte. Sie erzählte Kylie von einem besonderen Gespräch vor rund eineinhalb Jahren mit Ryder. "Es gab einen Moment, da hat er mich gefragt: 'Alles okay mit dir?' Dann hat er mir seine Sicht auf mein Leben geschildert – wie beschäftigt ich bin, wie viel ich leiste." Ein Austausch, der Kate tief berührte: "Er sieht mich jetzt, er gibt mir etwas zurück." Für die Mutter von Rani (6), Bingham (13) und Ryder sei genau das der Beweis, dass sich der Einsatz früher oder später auszahle. Kylie, deren Töchter noch mitten in den Kleinkindjahren stecken, genießt bis dahin die Zeit mit Wyatt, Elliotte, Bennett und Baby Finn in vollen Zügen.

Kylie scherzte in einem anderen Podcast bereits, das Universum habe Jason Kelce mit vier Töchtern "gesegnet", um ihm die weibliche Perspektive näherzubringen. Es scheint, als nehme der Football-Profi seine Rolle als "Girl Dad" mit Humor. Im Hause Kelce stehen derzeit zwar Windeln und Einschlafprobleme im Mittelpunkt, doch mit Ratschlägen wie denen von Kate Hudson kann sich die Familie bestens gewappnet fühlen für all das, was kommt. Kate, die selbst mit berühmten Eltern aufgewachsen ist, erklärte kürzlich auch, dass es ihr wichtig sei, ihre Kinder aus dem Rampenlicht fernzuhalten.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024

