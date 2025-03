Dreifachmama Kate Hudson schließt weitere Kinder nicht aus

Kate Hudson (45) scheint das Thema Familienplanung noch lange nicht abgeschlossen zu haben. In einem Gespräch im Podcast "Not Gonna Lie" mit Kylie Kelce (32) verrät die Schauspielerin, dass sie trotz ihrer drei Kinder noch nicht wisse, ob sie bereit sei, endgültig mit dem Kinderkriegen abzuschließen. "Ich könnte so viele Kinder haben", gesteht Kate und fügt hinzu: "Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es vorbei ist." Das ist für die Moderatorin Kylie, die aktuell ihr viertes Kind erwartet, ein spannender Einblick in Kates Gedankenwelt. Schnell folgt darauf eine ausgelassene Unterhaltung über die Freuden und Herausforderungen von Kindern.

Kate, die aus früheren Beziehungen zwei Söhne – den 21-jährigen Ryder und den 13-jährigen Bingham – hat, wurde 2018 Mutter ihrer kleinen Tochter Rani, die sie zusammen mit ihrem derzeitigen Verlobten Danny Fujikawa (38) hat. Sie erzählt im Gespräch auch von den Besonderheiten des Mutterseins bei unterschiedlich alten Kindern. Während Ryder bereits im College sei, nähere sich Bingham der Pubertät, und Rani sei als Nesthäkchen eine ganz besondere Herausforderung. Besonders die Dynamik mit ihrer Tochter, die sie als "wie Klettverschluss" beschrieb, sei einzigartig. Gleichzeitig betont Kate, dass auch das Leben mit Jungs "sehr viel Spaß" mache, jedoch ganz anders sei als mit ihrer Tochter.

Abseits ihrer Rolle als stolze Mutter ist Kate nicht nur in Hollywood für ihre Schauspielkarriere bekannt, sondern auch für ihre offene Art, über das Leben und die Herausforderungen als Elternteil zu sprechen. Mit drei Kindern, die sie alle individuell begleitet, hat die Schauspielerin einige wertvolle Erfahrungen gesammelt. "Das Beste ist, zu sehen, wie sie sich entwickeln und glücklich sind", sagte sie in einem früheren Netflix-Interview gegenüber der Moderatorin Krista Smith. Die enge Verbundenheit mit ihrer Familie liegt Kate besonders am Herzen, und es scheint, als könnte der Traum von einem weiteren Baby für sie noch Realität werden.

Instagram / katehudson Schauspielerin Kate Hudson mit ihrem Sohn Ryder Robinson und Tochter Rani Fujikawa, 2024

Instagram / https://www.instagram.com/katehudson/ Kate Hudson, Danny Fujikawa und Tochter Rani

