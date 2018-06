In dieser einen Sache ist Jennifer Lopez (48) absolute Einzelkämpferin! In dem ehemaligen Baseballstar Alex Rodriguez (42) scheint die schöne Musikerin endlich ihre große Liebe gefunden zu haben: Mit süßen Paarauftritten, Kuschel-Pics und romantischen Botschaften machen die Turteltauben immer wieder neidisch. In einem Interview verriet die 48-Jährige nun aber, dass sie ihren Schatz durchaus abservieren würde – und zwar aus DIESEM Grund!

Vor wenigen Tagen trat die "Dinero"-Interpretin in einem heißen Geldschein-Look in der Jimmy Kimmel Live!-Show auf. Im Gespräch mit Talkhost Jimmy Kimmel (50) sprach sie über ihren Liebsten – und den ständigen Wettkampf zwischen ihnen. "Wenn wir gemeinsam trainieren, sage ich immer: 'Ich kann dich schlagen!'. Ich bin sehr ehrgeizig!" Als der Moderator daraufhin äußerte, Alex habe im Falle einer Competition keine Chance gegen J.Lo, antwortete die: "Wenn er gegen mich gewinnt, dann ist es aus!" – das breite Grinsen im Gesicht der zweifachen Mutter verriet jedoch, dass sie es damit nicht so ernst nehmen würde.

Trotz dieser laschen Trennungsgründe könnten bei der heißen Sängerin und ihrem Lover schon bald die Hochzeitsglocken läuten: Immer wieder gab es in den vergangenen Monaten Gerüchte, der Sportler wolle seiner Traumfrau einen Heiratsantrag machen – bisher steckt jedoch noch kein Ring an Jennifers Finger.

