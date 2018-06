Blödsinn machen gegen Langeweile! Prinz George (4) und Prinzessin Charlotte (3) sorgten am Wochenende wieder für Aufregung. Während der alljährlichen Geburtstagszeremonie zu Ehren ihrer Oma Queen Elizabeth II. (92) gab es dank der Kids von Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) wieder richtig was zu lachen für die Zuschauer. Während der Vierjährige seiner Cousine Savannah Phillips (7) so auf die Nerven ging, dass sie ihm glatt den Mund zuhalten musste, streckte Klein-Charlotte den Fotografen frech die Zunge raus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de