Seine Cousine hat Prinz George (4) voll im Griff! Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Mit der festlichen "Trooping the Colour"-Parade in London wurde einmal mehr der Geburtstag von Queen Elizabeth II. (92) nachträglich geehrt. Krönender Abschluss: Eine Gruppe Militärjets vollführte ein Flugkunststück am Himmel, während die komplette royale Familie vom Balkon des Buckingham Palace aus zusah. Doch während im letzten Jahr Prinz William (35) und Herzogin Kate (36) allein ein Auge auf ihre Sprosse gehabt hatten, engagierten sie in diesem Jahr offenbar deren ältere Cousine Savannah Phillips: Und die sorgte auf herrliche Art und Weise dafür, dass sich der freche Prinz George benahm!

Die Tochter von Peter und Autumn Phillips positionierte sich beim alljährlich herbei gesehnten Balkon-Moment zwischen ihren beiden kleinen Verwandten. Mit dem Verhalten von Prinz George schien Savannah aber nicht recht zufrieden gewesen zu sein. Auf diversen Schnappschüssen ist zu sehen, wie sie dem ältesten Sohn von Prinz William erst ziemlich deutlich machte, leise zu sein, um ihm dann theatralisch den Mund zuzuhalten – ein Bild für die Götter. Was der kleine Prinz wohl angestellt haben mag?

Böse schien der Mini-Royal auf seine Cousine wegen der deutlichen Ermahnung aber nicht gewesen zu sein. Minuten später lachten die beiden wieder herzlich über die schöne Parade unter und über ihnen. Auch der kleinen Prinzessin Charlotte (3) passierte auf dem Vorbau ein Missgeschick: Die Dreijährige kam ins Straucheln und musste anschließen von Mama Kate auf dem Arm getröstet werden.

John Rainford/WENN Prinzessin Charlotte, Savannah Phillips, Prinz George und Isla Phillips bei "Trooping the Colour" 20

Anzeige

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Dien Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Die royale Familie beim Trooping The Colour 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de