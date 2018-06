Nach wochenlangen Spekulationen besuchte Sylvie Meis (40) nun erstmals gemeinsam mit ihrem neuen Partner eine öffentliche Veranstaltung. Der neue Mann an der Seite der Moderatorin: der spanische Millionär Manuel Campos Guallar. Fotografen lichteten das Bikini-Model und den Geschäftsmann beim Tennisturnier der French Open in Paris ab. Während des Finales am Sonntag zwischen Rafael Nadal (32) und Dominic Thiem wirkten die beiden vertraut und gelöst.



