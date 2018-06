Motsi Mabuse (37) hat den absoluten Schwangerschafts-Glow! Erst im März verkündete die schöne Tänzerin, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Evgenij Voznyuk den ersten Nachwuchs erwartet. Bei dem Travel the world with TK Maxx-Event in Berlin präsentierte die Let's Dance-Jurorin nun ganz stolz ihren Babybauch – doch so wichtig sind ihr die süßen Auftritte mit der Junior-Kugel gar nicht! "Ich komme nicht auf den roten Teppich, um meinen Babybauch zu zeigen. Das ist Teil meines Jobs und das macht mir Spaß!", erklärte sie im Promiflash-Interview.



