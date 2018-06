"Starlight Express" feierte sein 30. Jubiläum mit jeder Menge Promi-Fans! Auf der Geburtstagsgala in Bochum ließen sich am Dienstag unter anderem Sarah Lombardi (25) und Daniela Katzenberger (31) blicken. Eine besondere Verbindung zu dem kultigen Bühnenwerk hat Ross Antony (43): Der ausgebildete Musical-Sänger schlüpfte 2011 in eine der Hauptrollen. "Ich habe auch die Werbung damals für 'Starlight' gemacht als Rusty, ich durfte auch die Rolle spielen. Es gibt viele Leute, die wir heute kennen in der Show", sagte der Moderator im Promiflash-Interview. Und er war nicht der einzige Stargast des Abends, der schon einmal auf Rollen über die Musical-Bühne gesaust ist – auch Moderator Hans Meiser (71) stellte sich der Herausforderung zur Jubiläumsveranstaltung vor 15 Jahren!



