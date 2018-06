Herzogin Meghan (36) hatte in den vergangenen Wochen einige Probleme, sich an ihre neue Rolle als Mitglied des britischen Königshauses zu gewöhnen. Vor allem mit der Kleiderordnung hatte die ehemalige Schauspielerin Schwierigkeiten: Entweder zeigte sie zu viel Haut, weil sie keine Strumpfhose anhatte. Oder sie trug eine, dann hatte die jedoch nicht die richtige Farbe. Zuletzt präsentierte sie sich sogar schulterfrei. Jetzt wählte die Amerikanerin aber das perfekte royale Outfit.

Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt ohne ihren Neu-Ehemann Prinz Harry (33) begleitete die Beauty Queen Elizabeth II. (92) nach Runcorn, Cheshire. Dort nahmen sie an der feierlichen Eröffnung der Mersey Gateway Bridge teil. Während die rüstige Monarchin in einem hellgrünen Mantel mit Hut und einem Blumenkleid erschien, trug Meghan ein knielanges Kostüm in einem hellen Beigeton mit schwarzen Accessoires. Ihre Schultern bedeckte sie dieses Mal sehr deutlich mit einem farblich abgestimmten Cape. Ein Auftritt, über den die Queen sehr glücklich gewesen sein dürfte. Zumindest war die Stimmung der beiden royalen Damen sehr ausgelassen.

Den richtigen Abschluss ihrer königlichen Outfitwahl bildete der Nagellack des Ex-Suits-Stars. Es ist bekannt, dass die britische Königin nur eine ganz bestimmte Marke eines bestimmten Herstellers trägt: ein transparentes Pink. Und genau diese Farbe zierte Meghans Nägel.

Peter Byrne - WPA Pool/Getty Images Queen Elizabeth II. und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft in Runcorn, Cheshire

Anzeige

Jeff J Mitchell/Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II. bei einer Veranstaltung

Anzeige

Jeff J Mitchell/Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de