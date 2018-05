Wie macht sich Herzogin Meghan (36) wohl in ihrer neuen Rolle? Die frühere Schauspielerin leistete sich bereits vor der Hochzeit mit Prinz Harry (33) den einen oder anderen royalen Fashion-Fauxpas. Ein besonderer Dorn im Auge war dem Palast dabei ihre Angewohnheit, Outfits ohne Strumpfhose zu tragen. Entsprechend stand die Amerikanerin nach der Trauung nun unter scharfer Beobachtung. Ihren ersten offiziellen Auftritt als Mitglied der königlichen Familie absolvierte sie aber mit Bravour!

Queen Elizabeth II. (92) persönlich hatte am Dienstag zu einem Gartenempfang geladen. Dabei wurde der Geburtstag von Prinz Charles (69) vorgefeiert, dessen Ehrentag eigentlich erst im November ist. Meghan verzauberte die anwesenden Gäste auf der Feier mit ihrer geschmackvollen und dezenten Kleiderwahl. Mit ihrem Designerdress aus dem Hause Goat, ihrem Hut von Philip Treacy sowie dem obligatorischen Nylonbeinkleid fügte sich die Ex-Suits-Darstellerin perfekt in das höfische Protokoll ein. Sogar auf ihren Messy Bun hat die 36-Jährige verzichtet und auch ihre Arme waren die ganze Zeit über bedeckt – ganz zur Freude ihrer Schwiegeroma!

Spannend war auch, was die frischgebackene Ehefrau an ihrer linken Hand präsentierte. Schließlich stellte sich vor der Trauung lange Zeit die Frage, ob Meghan und Harry überhaupt Ringe tragen würden. Die Herzogin von Sussex hat diese Frage nun beantwortet: Sie trägt sowohl ihren Ehe- als auch ihren Verlobungsring.

Chris Jackson/Chris Jackson/Getty Images Prinz Charles, Herzogin Camilla und Herzogin Meghan

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf der Gartenparty von Prinz Charles

Dominic Lipinski - Pool/Getty Images Herzogin Meghan bei der Geburtstagsfeier von Prinz Charles

