Es war ihr zweiter offizieller Auftritt seit der Hochzeit mit Prinz Harry (33). An der Seite ihres Mannes saß Herzogin Meghan (36) bei der "Trooping the Colour"-Parade in einer Kutsche. Auch Herzogin Kate (36) und Camilla (70) erwiesen der Queen anlässlich ihrer Geburtstagsfeierlichkeiten die Ehre – beide in Babyblau. Die Queen selbst entschied sich ebenfalls für einen Blauton. Nur Meghan tanzte mit ihrem Kleid in einem zarten Rosa aus der Reihe und zeigte noch dazu nackte Haut.

Das Designer-Dress von Karolina Herrera hatte einen Off-Shoulder-Ausschnitt und entblößte dadurch die Schultern der ehemaligen Schauspielerin – völlig untypisch für ein Mitglied des britischen Königshauses, wie People berichtet. In der Vergangenheit habe man stets darauf geachtet, dass die Kleider Ärmel haben, die zumindest bis zum Ellenbogen reichen. Ihre Schwägerin Kate hatte seit ihrem "Trooping the Colour"-Debüt im Jahr 2011 nie ein derartig freizügiges Kleid getragen.

Seit Meghan ein Mitglied des britischen Königshauses ist, hat sich ihr Leben komplett verändert – und das auch in modischer Hinsicht. So muss sie beispielsweise immer eine Strumpfhose tragen – ein Kleidungsstück, das bis vor Kurzem ein absolutes No-Go für die 36-Jährige war.

Dan Kitwood/Getty Images Queen Elizabeth II. bei der "Trooping the colour"-Parade 2018

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Geburtstagsparade der Queen 2018

Chris Jackson / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

