Die Krönung seiner bisherigen Karriere! Jeff Goldblum (65) feierte 1986 seinen großen Durchbruch in "Die Fliege". Seitdem schwimmt der Schauspieler auf der Erfolgswelle. Neben den "Independence Day"-Streifen kennen ihnen vor allem jüngere Zuschauer wohl vor allem als Dr. Ian Malcolm in der Jurassic Park-Reihe. Der neuste Teil "Fallen Kingdom" startet am 22. Juni in den amerikanischen Kinos. Doch schon vorher hat Jeff Grund zur Freude: Er bekam einen Stern auf dem berühmten Walk of Fame!

Am Donnerstag fand die feierliche Zeremonie in Hollywood statt. Bei dieser Ehrung hatte der 65-Jährige die Unterstützung von seiner Ehefrau Emilie Livingston und von den beiden gemeinsamen Kindern River Joe (2) und Charlie Ocean (1). Vor der Enthüllung der Bodenplatte Nummer 2.638 scherzte Jeff: "Das war immer meine Glückszahl. Das ist meine Lieblingsnummer. Ich kann es kaum glauben."

Der Oscar-Nominierte hatte richtig gute Laune an diesem besonderen Tag. In seiner Rede richtete Jeff liebe Worte an seine Familie, allen voran an seine beiden Söhne. Der Leinwand-Liebling dankte aber auch vielen Weggefährten und Kollegen wie den Regisseuren Steven Spielberg (71) oder Wes Anderson für ihre Zusammenarbeit.

David Livingston/Getty Images Jeff Goldblum und Ehefrau Emilie Livingston mit ihren Kindern River Joe (l.) und Charlie Ocean (r.)

Anzeige

David Livingston/Getty Images Jeff Goldblum bei der Enthüllung seines Sterns auf dem Walk of Fame in Hollywood

Anzeige

Stuart C. Wilson/Getty Images Jeff Goldblum bei einem Fototermin für "Jurassic World: Fallen Kingdom" in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de