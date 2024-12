Jeff Goldblum verrät: Dies ist sein bester Erziehungstipp

Jeff Goldblum (72) hat in einem exklusiven Interview seinen wertvollsten Tipp in Sachen Elternschaft geteilt. Der Schauspieler erinnerte sich an einen unvergesslichen Rat, den er erhielt, noch bevor er selbst Vater wurde. "Jemand sagte zu mir: 'Vergiss nicht, dass deine Kinder unglaublich lustig sind'", erzählte Jeff im Gespräch mit dem Magazin People. Dieser Ratschlag begleitet ihn seit der Schwangerschaft seiner Frau Emilie (41) mit ihrem ersten Sohn Charlie, der mittlerweile neun Jahre alt ist.

Seitdem vergisst Jeff nie, den Humor in alltäglichen Situationen mit seinen Kindern zu sehen. "Die Kinder können einen von einem Moment zum nächsten in den Wahnsinn treiben, oder es kann allerlei Drama geben", sagte er. "Aber wenn man weiterhin den Humor darin findet, ist das keine schlechte Regel." Besonders sein jüngster Sohn River sorgt derzeit für Lacher: "Er hat gerade seine Milchzähne verloren und gelernt zu pfeifen. Es ist einfach großartig", erzählte der stolze Vater.

Neben seinen Kindern tragen auch seine Frau Emilie und ihr Pudel Woody dazu bei, ihn auf dem Boden der Tatsachen zu halten. "Woody interessiert sich nicht dafür, dass ich in irgendwelchen Filmen mitspiele, und die Kinder und Emilie eigentlich auch nicht", gestand Jeff lachend. "Für sie sind andere Dinge wichtiger, und wer ich bin, scheint nur dann von Bedeutung zu sein, wenn ich mit ihnen zusammen bin." In früheren Interviews betonte Jeff immer wieder, wie sehr ihm seine Familie dabei helfe, authentisch zu bleiben und nicht abzuheben. In einem Podcast erklärte er, dass er seinen Söhnen beibringe, selbstständig zu werden: "Ich sage ihnen: 'Hey, ihr müsst euer eigenes Boot rudern.' Das ist wichtig, den Kindern zu vermitteln. Ich werde es nicht für euch tun, und ihr werdet auch nicht wollen, dass ich es für euch tue."

Getty Images Jeff Goldblum und Ehefrau Emilie Livingston mit ihren Kindern River Joe und Charlie Ocean

Getty Images Jeff Goldblum und Geena Davis, Ex-Paar

