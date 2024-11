Jeff Goldblum vergaß sein erstes Treffen mit Ariana Grande

Jeff Goldblum (72) hat kürzlich enthüllt, dass er Ariana Grande (31) bereits einmal vor 20 Jahren getroffen hat. Bei "Today" sprach der Jurassic Park-Star über seine Zusammenarbeit mit der Grammy-Gewinnerin an der Filmadaption des Musicals "Wicked" und erzählte, wie Ariana ihn während der Dreharbeiten daran erinnerte, dass sie sich in New York City begegneten, als sie noch ein kleines Mädchen war. Das Treffen ereignete sich hinter der Bühne der Broadway-Produktion "The Pillowman", in der Jeff die Hauptrolle spielte.

Ariana und ihre Mutter Joan Grande hatten nach einer Aufführung darauf gehofft, Jeff zu treffen, und warteten deshalb geduldig backstage. Ihr Wunsch ging in Erfüllung: Das Foto aus dieser Zeit zeigt, wie Jeff der jungen Ariana sogar eine herzliche Umarmung gab. Während dieser Moment für Ariana und ihre Mutter unvergesslich blieb, gestand Jeff, dass er sich nicht daran erinnern konnte. "Ich hatte es nicht mehr im Gedächtnis", sagte er und fügte hinzu, dass es verständlich sei, da er jeden Abend von Hunderten von Fans begrüßt wurde.

Jetzt, Jahre später, arbeiten Jeff und Ariana in "Wicked" zusammen, und der Schauspieler wird sie sicherlich nicht mehr vergessen. Die 31-Jährige, die schon als Teenager die Rolle der Glinda spielen wollte, ist mittlerweile eine weltbekannte Sängerin und Schauspielerin, die sich mit zahlreichen Hits und ihrer starken Bühnenpräsenz einen Namen gemacht hat. Jeff lobte seine Kollegin als "fantastisch" und zeigte sich begeistert von ihrer Zusammenarbeit.

Instagram / jeffgoldblum Jonathan Bailey, Ariana Grande und Jeff Goldblum

Getty Images Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Ariana Grande, Cynthia Erivo, Marissa Bode und Ethan Slater, 2024

