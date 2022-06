"Einfach wunderbar": Jeff Goldblum schwärmt von seinen Kids

Jeff Goldblum (69) plaudert über seine Familie. Seit Ende 2014 ist der Hollywoodstar mit seiner Frau Emilie Livingston (39) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern der zwei gemeinsamen Söhne Charlie Ocean (6) und River Joe (5). Immer mal wieder teilt das Jurassic Park-Urgestein sowohl zuckersüße als auch witzige Eindrücke aus seinem Leben als Familienvater. Jeff ist wirklich total vernarrt in seinen Nachwuchs – wie er nun verriet!

"Sie sind einfach wunderbar", freute sich der 69-Jährige im Gespräch mit Bild. Auch wenn sie sich ab und an streiten, sind die beiden Jungs Freunde, die sich ein Zimmer teilen, erzählte Jeff. Er bemerkte, dass er alles, was Charlie und River machen, urkomisch und süß findet. "Manchmal schaue ich sie mir einfach auf der Baby-Cam an, die in ihrem Zimmer steht, und höre, wie sie sich unterhalten. Einfach toll", verriet er und erklärte: "Sie halten mich mental, spirituell, emotional und körperlich fit."

Wie fit und offen für Neues der Schauspieler ist, stellte er auch zu Beginn des Jahres in Mailand unter Beweis. Dort lief Jeff auf der Fashionshow von Prada. Dabei zeigte er deutlich, dass in ihm auch ein richtiges Laufsteg-Talent schlummert.

Getty Images Jeff Goldblum bei der Oscarparty von Vanity Fair 2020

Getty Images Emilie Livingston und Jeff Goldblum auf der Premiere für "Jurassic World: Ein neues Zeitalter"

Getty Images Jeff Goldblum und Ehefrau Emilie Livingston mit ihren Kindern River Joe und Charlie Ocean

