Spielt Jeff Goldblum etwa nicht mehr in "Jurassic Park" mit?

Jeff Goldblum (71) ist ein waschechtes Jurassic Park-Urgestein. Seit Steven Spielbergs (77) originalem Film im Jahr 1993 ist der Schauspieler als Dr. Ian Malcolm mit von der Partie. Insgesamt spielte er in sechs Streifen mit. Ist damit nun Schluss? Das deutete der Hollywoodstar zumindest in einem aktuellen Interview mit Total Film an. "Ich glaube, Ian Malcolm ist in den Sonnenuntergang geritten", behauptete er. Auf die Frage, ob er für zukünftige Dinosaurier-Filme zurückkehren werde, antwortete er nur mit einem schwammigen: "Vielleicht."

Was seine Frau Emilie Livingston (41) wohl dazu sagt, dass ihr Ehemann eventuell seine Jurassic-Park-Karriere an den Nagel hängt? Zuletzt unterstützte sie ihren Liebsten noch tatkräftig und begleitete ihn sogar auf dem Red Carpet in Hollywood. Gemeinsam posierten sie während ihres Besuchs der Jurassic World 3-Premiere. Für die Fotografen gab es damals sogar einen leidenschaftlichen Kuss der Eheleute.

Mit seiner 30 Jahre jüngeren Partnerin Emilie ist Jeff seit 2014 verheiratet, sie haben zwei Söhne. Die beiden tragen die klangvollen Namen Charlie Ocean Goldblum (9) und River Joe Goldblum (7). Wie überglücklich der Familienvater über seinen Nachwuchs ist, verriet er unter anderem in einem früheren Interview mit Bild. "Sie sind einfach wunderbar", schwärmte der Filmdarsteller und führte aus: "Sie halten mich mental, spirituell, emotional und körperlich fit."

Getty Images Emilie Livingston und Jeff Goldblum auf dem Red Carpet

Instagram / jeffgoldblum Charlie Ocean Goldblum, Elli Livingston, Jeff Goldlum und River Joe Goldblum, Dezember 2022

