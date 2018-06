Am Sonntag startet auch die Deutsche Fußballnationalmannschaft in die Weltmeisterschaft in Russland. Nach dem Triumph in Brasilien vor vier Jahren möchte der DFB den hart umkämpften Goldpokal verteidigen. Dabei ruhen die Hoffnungen der deutschen Fans auch auf den Schultern von Toni Kroos (28). Der Mittelfeldregisseur kann mit seinen Ideen der entscheidende Faktor werden. Vor dem Turnierstart bekam der gebürtige Greifswalder noch eine rührende Liebesbotschaft von seiner Frau Jessica.

Mitte Juni ist nämlich nicht nur der Zeitpunkt, an dem große Sportereignisse beginnen, sondern hier jährt sich auch die Hochzeit des Kickers. Am Mittwoch war das nun zum dritten Mal der Fall, weshalb seine Liebste auf Instagram schwärmte: "Alles Gute zum Hochzeitstag, Toni. Dankbar, so einen tollen Menschen an meiner Seite zu haben! Ich liebe dich!"

Diese liebevollen Worte waren jedoch nur das Beiwerk zu einem romantischen Kussfoto des Paares, das nach einem DFB-Spiel aufgenommen wurde. Der Kicker postete seinerseits einen ebenso rührseligen Moment von der Trauung der beiden via Instagram und schrieb dazu: "Schon drei Jahre her. Fühlt sich an, als wenn es gestern wäre. Liebe dich, Jessica."

Alexander Hassenstein/Getty Images Toni Kroos beim DFB-Training in Watutinki

Anzeige

Facebook / Toni Kroos Toni Kroos mit Jessica Farber

Anzeige

Instagram / toni.kr8s Fußballer Toni Kross mit Frau Jessica und den Kindern Leon und Amelie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de