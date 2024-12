Toni Kroos bekam bei Spendengala das Goldene Herz verliehen

Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" dreht sich alles um die jüngsten Generationen der Welt. Dennoch zieht Toni Kroos (34) kurz die Aufmerksamkeit aller Gäste auf sich – für sein soziales Engagement bekommt er das Goldene Herz verliehen. Der Fußballer und seine Frau haben nämlich vor einigen Jahren die "Toni Kroos Stiftung" gegründet, womit sie sich um das Wohlergehen bedürftiger und schwerkranker Kinder sorgen. "Es ist mir fast unangenehm, hier heute einen Preis zu gewinnen. Es soll ja in erster Linie um die Kinder gehen. Das ist ein ganz besonderer Preis", meint Toni in seiner Dankesrede. Um das Ganze noch zu toppen, spendet er selbst an dem Abend rund 100.000 Euro!

Toni erschien zur Gala nicht allein. Sein Sohn Leon durfte ihn begleiten. Sogar auf dem roten Teppich posierten sie zusammen und machten dabei eine ziemlich gute Figur. Der WM-Spieler erzählte gegenüber Bild vor der Gala: "Wir sind heute am Nachmittag aus Madrid los und freuen uns auf unseren kleinen Männerausflug. Es ist schön, Leon heute dabeizuhaben. Er wollte gerne dabei sein." Angeblich sei der Sprössling schon seit einigen Jahren ein großer Fan der Veranstaltung. Er hat auch schon selbst Geld gespendet – von seinem eigenen Taschengeld. Toni ist stolz. "Das sind so Sachen, wo ich dann sage: Es geht in die richtige Richtung", bestätigt er.

Die Gala war ein unglaublicher Erfolg. Dank der Hilfe einiger Prominenter, die am Telefon fleißig Spenden entgegennahmen, kam eine gigantische Summe zusammen. Unter den insgesamt 90 Stars waren neben Toni auch Dagi Bee (30) und Anna Ermakova (24). Selbst SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil saß den Abend über an einem der Spendentelefone. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen 23,6 Millionen Euro zusammen – eine wahre Rekordsumme, die alle bisherigen Galas übertraf.

Getty Images Toni Kroos und sein Sohn Leon bei "Ein Herz für Kinder", 2024

Getty Images Moderator Johannes B. Kerner bei "Ein Herz für Kinder"

