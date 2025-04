Neuer Job: Kicker Toni Kroos wird jetzt Schiedsrichter

Toni Kroos (35), der ehemalige Mittelfeldstar von Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft, übernimmt eine ungewöhnliche Rolle. Wie bekannt wurde, wird er am 10. Spieltag der Kleinfeld-Liga "Icon League", der am 28. April stattfindet, erstmals als Schiedsrichter auf dem Platz stehen. Die Entscheidung gab Elias Nerlich (27), Mitgründer der Liga, zusammen mit Moderatorin Jana Wosnitza (31) während des letzten Spieltags bekannt. Fans dürfen sich also auf Toni in einer neuen Funktion freuen – laut Bild wird das Düsseldorfer Castello Schauplatz für die Spiele sein.

Für Toni ist es nicht das erste Mal, dass er in der "Icon League" aktiv wird. Bereits zu Beginn der zweiten Staffel schnürte er die Fußballschuhe und trat für das Team Two Stripes United seines Bruders Felix Kroos an. Nun erweitert der sechsfache Champions-League-Sieger sein Engagement. Vor seinem Debüt als Schiedsrichter bekommt er Unterstützung vom Top-Schiri Deniz Aytekin, der Tonis Interesse an der Schiedsrichterrolle lobte: "Dass ein Spieler von deinem Format in unsere Rolle schlüpfen möchte, das ehrt uns wirklich unglaublich." Fußball-Fans, die Toni live in Aktion sehen möchten, können die Spiele entweder vor Ort verfolgen oder auf dem Twitch-Kanal der "Icon League" mitfiebern.

Toni hat neben seinem sozialen Engagement auch die Gründung der "Icon League" gemeinsam mit Streamer Elias vorangetrieben. Neben spannenden Begegnungen auf dem Spielfeld steht dabei der Spaß am Spiel im Vordergrund – ein Ansatz, den er offenbar sehr schätzt. Dass Toni nun auch als Schiedsrichter aktiv wird, zeigt, wie vielseitig er sich selbst weiterhin herausfordert, auch nachdem er seine Karriere auf dem Profi-Rasen beendet hat. Für Fans bleibt er ein fester Bestandteil des Fußballs – auf seine ganz eigene Art.

Getty Images Toni Kroos, Fußballprofi

Getty Images Toni Kroos, September 2024

