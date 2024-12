Toni Kroos zieht sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurück

Toni Kroos (34) erreichte in diesem Jahr unter anderem einen Champions-League-Sieg mit Real Madrid und kehrte in die Nationalmannschaft zurück. Nun macht der erfolgreiche Fußballer jedoch eine überraschende Ankündigung. In der neuen Folge seines Podcasts "Einfach mal Luppen" gibt Toni bekannt, dass er sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen wird. Er erklärt: "Ich möchte mich in den nächsten Monaten nicht unbedingt groß in Zeitungen sehen oder zitiert wissen. Das war jetzt einfach dauerhaft so. Deswegen habe ich auch Einladungen und Anfragen für die nächsten Monate abgesagt, weil es dann einfach irgendwann mal gut ist." Demnach plane er, in den kommenden drei Monaten erst einmal zurückgezogen zu leben.

Der einstige Weltmeister erläutert, dass es für ihn grundsätzlich "ein sehr, sehr volles, besonderes Jahr" war. Damit ging jedoch einher, dass er über einen langen Zeitraum in den Medien präsent war. Dies aber widerstrebt ihm persönlich: "Wer mich in meinen Grundeinstellungen kennt, der weiß, dass das eigentlich nie von mir so gesucht ist. [...] Es ist grundsätzlich ein ganz tolles Zeichen, aber da möchte ich einfach für mich mal eine Zeit raus." Zuletzt sah man Toni beim Finale der deutschen Hallenfußball-Liga "The Icon League", die er gemeinsam mit dem Influencer Elias Nerlich gegründet hat.

Nicht nur bei allen Themen rund um den Sport ist der 34-Jährige mit vollem Einsatz dabei. Sein beachtliches soziales Engagement wurde kürzlich bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" gefeiert. Dort durfte er sich vor wenigen Tagen freuen, mit dem Goldenen Herz ausgezeichnet zu werden. Der Sportler und seine Frau gründeten vor einigen Jahren die "Toni Kroos Stiftung", die bedürftigen sowie schwerkranken Kindern hilft und ihm diese Ehre einbrachte. Er zeigte sich bescheiden angesichts der Würdigung: "Es ist mir fast unangenehm, hier heute einen Preis zu gewinnen. Es soll ja in erster Linie um die Kinder gehen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Toni Kroos, Fußballspieler

Anzeige Anzeige