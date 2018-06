Ingo (27) schwebt endlich auf Wolke sieben! Der Schwiegertochter gesucht-Kult-Kandidat machte sich in den letzten Jahren mit Hilfe von Amor-Vertretung Vera Int-Veen (50) im TV auf die Suche nach der ganz großen Liebe – leider stets vergebens! Dieses Jahr wird der liebevolle Sänger jedoch nicht mehr in dem Kuppelshow-Format zu sehen sein. Und das hat einen Grund: Der Sohn von Lutz und Stups hat jetzt eine Freundin!

Das verkündet der Brillenträger sichtlich happy mit einem Facebook-Video. "Ich habe positive Nachrichten: Ich habe mein Liebesglück gefunden!", schrieb der 27-Jährige. In dem Clip ist die Herzdame des verträumten TV-Stars zu sehen – liebevoll hat Ingo den Arm um seine Liebste gelegt und stellt sie seiner Community mit stolzgeschwellter Brust vor: "Sie heißt übrigens Annika, ist auch in meinem Alter und sie ist jetzt die aktuelle Freundin an meiner Seite." Mit einem innigen Kuss krönt das Liebespaar den Kurzfilm – und Ingo kommt danach aus dem Strahlen nicht mehr heraus!

Mit Ingos und Annikas öffentlicher Liebes-Schau soll allerdings längst noch nicht Schluss sein – im Gegenteil: Wie der Reality-Star via Social Media verrät, will er seine Fans auch weiterhin über seine Beziehung auf dem Laufenden halten.

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz & Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ex-"Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Ingo (rechts) und seine neue Freundin Annika

Anzeige

Facebook / Ingo, Lutz und Stups / Bekannt aus Schwiegertochter gesucht Ingo, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de