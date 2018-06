In der letzten Staffel DSDS machte Janina El Arguioui (31) den vierten Platz. Aufgefallen ist die hübsche Brünette vor allem durch ihr großes Gesangstalent, ihre lustige Persönlichkeit und ihre weiblichen Kurven. Nun will die Sängerin richtig mit dem Sport durchstarten. Im Netz erzählte sie kürzlich von ihrem neuen Fitness-Programm. Mit Videos ihres Boxtrainings hält sie ihre Fans auf dem Laufenden.

"Was für ein krasses erstes Training. Ich bin am Ende meiner Kräfte – ausgepowert, aber überglücklich!", schrieb die Brünette unter ihrem neuesten Instagram-Bild. Auf ihrem Foto steht sie zufrieden in ihren Sportklamotten vor der Sporthalle. In ihrer Instagram-Story konnten ihre Fans die Übungen live mitverfolgen. "Ich habe mein erstes Boxtraining überstanden", erzählte Janina vollkommen außer Atem. "Es hat super viel Spaß gemacht, aber es war mega anstrengend!"

Nur einen Tag später postete die Sängerin ihr gesundes Frühstück, denn auf ihre Ernährung wolle sie auch mehr achten. Dabei blickte sie noch einmal auf ihre Erfolge zurück. "Ich glaube, ich hatte noch nie so Muskelkater wie jetzt", lachte sie. "Aber ich fühle mich trotzdem sehr, sehr gut und freue mich, wenn es wieder losgeht!"

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui mit Trainer Andreas im Recover Fight-Club in Neuss 2018

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Ex-DSDS-Finalistin

Instagram / janina.elarguioui.official Bald-Ehemann Christian und Ex-DSDS-Finalistin Janina El Arguioui

