Dank Magenbypass-OP: Janina el Arguioui verliert 40 Kilo

Janina El Arguioui (37), bekannt als ehemalige Finalistin der Castingshow DSDS, hat in sechs Monaten über 40 Kilo Gewicht verloren. Ermöglicht wurde das durch eine Magenbypass-Operation, die die 37-Jährige als ihre "allerletzte Option" bezeichnete. Nach Jahren des Kampfes mit ihrem Körpergewicht, das vor dem Eingriff 142 Kilogramm betrug, fiel es der Sängerin zunächst schwer, diese Zahl öffentlich zu machen. Doch in einem emotionalen Instagram-Reel sprach sie nun offen darüber. "Es fühlt sich an wie ein Befreiungsschlag!", erklärte sie im Interview mit RTL. Mittlerweile nähert sich Janina der 100-Kilo-Marke und teilt ihre Reise voller Stolz mit ihren Fans.

Mit der Entscheidung für die Operation ging für Janina jedoch ein langer innerer Konflikt einher. Jahre zuvor hatte sie selbst Menschen belächelt, die sich für diesen Schritt entschieden hatten. "Ich habe mir eingeredet, dass ich alles, was ich mir angefressen habe, gefälligst selbst runterkriegen kann", erklärte die Zwillingsmama. Doch nach drei Jahrzehnten des Kampfes mit ihrem Gewicht und dem Wunsch, für ihre zwei kleinen Töchter gesund zu bleiben, sah sie keinen anderen Ausweg. Trotz der Operation betont Janina, dass die Kilos nicht von allein purzeln. Sie ernährt sich bewusst, gönnt sich aber auch hin und wieder Süßes und ist dreimal pro Woche für Kraft- und Ausdauertraining im Fitnessstudio. Unterstützung bekam sie vor allem von Ehemann Chris, der ihr in ihrer schwersten Zeit beistand und ihr Mut zusprach.

Auf Instagram erhält Janina viel Zuspruch von ihren Fans. "Liebe Janina, du kannst so unfassbar stolz auf dich sein!", "Hut ab, du kannst wirklich sehr stolz auf dich sein" oder "Super Erfolg und brauchst dich nicht zu schämen", lauten nur drei der unzähligen positiven Kommentare. Viele Follower berichten zudem über ihre eigenen Erfahrungen mit einer Magenbypass-Operation.

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui und ihre Töchter, August 2024

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Januar 2025

