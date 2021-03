So hätte Janina El Arguioui (33) sich Dieter Bohlens DSDS-Abgang nicht vorgestellt. Am Donnerstag meldete sich RTL mit einer überraschenden Nachricht: Der Poptitan wird sowohl in den kommenden Staffeln des Gesangswettbewerbs als auch in den künftigen Das Supertalent-Ausgaben nicht weiter als Juror mitwirken. Er selbst äußerte sich bislang nicht zu der Meldung, und auch über die genauen Gründe für die Neuerungen wird bislang nur spekuliert. Janina erreichte bei DSDS 2018 den vierten Platz und zeigt sich von Dieters Show-Aus im Gespräch mit Promiflash sehr überrascht – vor allem deshalb, weil sie sich dieses völlig anders vorgestellt hätte...

"Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn DSDS irgendwann endet, Dieter Bohlen da ganz am Ende mit dem allerletzten Recall-Zettel, mit dem allerletzten Gewinner auf dem Thron sitzt und sich verabschiedet", beschreibt die Zweifach-Mutter ihre Vorstellungen im Promiflash-Interview. Sie habe nie damit gerechnet, dass der Modern Talking-Star die Show vor deren Absetzung verlassen würde und sei sich nun unsicher, ob das Format auch ohne ihn funktionieren wird: "Weil ich mir noch gar nicht vorstellen kann, wer der Nachfolger sein wird."

Janina geht davon aus, dass sich DSDS ohne den Musikproduzenten sehr verändern wird. "Ich glaube, dass es viele Kandidaten dadurch sogar einen Ticken schwieriger haben, weil man Dieter ja auch so langsam ein bisschen einschätzen kann", vermutet sie. Viele Teilnehmerinnen seien inzwischen schon davon ausgegangen, eine Runde weiterzukommen, wenn sie Dieter nur schöne Augen machen. "Deswegen glaube ich, dass sich das ganze Format ein bisschen ändert, ob zum Positiven oder Negativen, weiß ich nicht."

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, Ex-DSDS-Kandidatin

Getty Images Dieter Bohlen und Janina El Arguioui bei DSDS 2018

Instagram / janina.elarguioui.official Janina El Arguioui, 2020

