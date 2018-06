Was lange währt, wird endlich gut! Der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Kandidat Ingo (27) hat die große Liebe gefunden – und das ganz ohne TV-Kameras. Seine Auserwählte heißt Annika, ist in seinem Alter und taucht in einem neuen Social-Media-Video des Horrorfilm-Fans auf. Schon vor Monaten erzählte er Promiflash: "Irgendwo gibt es den richtigen Topf. Und irgendwo gibt es auch die richtige Dame. Man muss nur einfach auf die Zeit gucken und einfach mal schauen. Augen aufmachen."



