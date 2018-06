Hochzeits-Endspurt bei Hanna Weig! Die Influencerin und ihr Schatz Jörn Schlönvoigt (31) werden sich schon im Juli das Jawort geben. Jetzt konnte sich die brünette Beauty aber noch einmal eine wohlverdiente Auszeit von den stressigen Hochzeitsvorbereitungen nehmen. Ihre Mädels überraschten die junge Mutter nun mit einem extravaganten Junggesellinnenabschied. In einem Luxus-Hotel in Berlin ließen es sich die Braut in spe und ihre Brautjungfern so richtig gut gehen.



