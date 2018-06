Unter Freunden kann man mal ein Späßchen machen! Das dachte sich auch Ur-Bachelor Paul Janke (36) und stellte seine Bachelor in Paradise-Kollegin Evelyn Burdecki vor ein schwieriges Fußballrätsel. Die Blondine, die seit ihrer Zeit bei Promi Big Brother als "The Brain" bezeichnet wird, hatte damit aber keine Probleme: "Lieber Paul, ich hab's mit dem Fußball doch drauf, denn heute spielt nicht Holland gegen die Niederlande, sondern Iran gegen Marokko", erklärte die Düsseldorferin in ihrer Instagram-Story.



