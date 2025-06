Nanu: Evelyn Burdecki hat unerwarteten Gast im Hotelzimmer

Evelyn Burdecki (36) erlebte während ihres Aufenthalts in Marrakesch eine Überraschung, die sie so schnell nicht vergessen wird. Nach einem langen Tag wollte sich die Reality-Bekanntheit unter der Dusche entspannen, doch als sie aus dem Bad zurückkam, bemerkte sie einen unerwarteten Besucher: Ein Hund hatte sich offenbar durch die offene Balkontür Zutritt verschafft. In einem weißen Handtuch und mit goldenen Augenpads meldete sich Evelyn direkt bei ihren Fans auf Instagram und zeigte den tierischen Gast, der es sich auf den Fliesen gemütlich gemacht hatte.

Der Hund schien sich pudelwohl in Evelyns Zimmer zu fühlen und hatte offenbar auch ihren Vorrat an Blaubeeren entdeckt und verputzt, was die TV-Bekanntheit mit einem Schmunzeln feststellte. Trotz der kleinen Essensplünderung reagierte Evelyn entspannt und genoss sogar ein gemeinsames Frühstück mit der süßen Fellnase, bevor sie schließlich die Hotelrezeption informierte. Dort klärte sich das Rätsel: Der Besucher gehörte dem Hoteldirektor und wurde wenige Minuten später von seinem Besitzer wieder abgeholt. Ein tierischer Moment, der Evelyns Aufenthalt in Marokko sicher unvergesslich macht.

Demnächst können die Fans sicherlich noch mehr dieser unerwarteten Momente miterleben. Vor vier Wochen wurde bekannt, dass Evelyn ab Herbst mit ihrer eigenen TV-Serie bei Sky und dem Streaming-Service WOW startet. In dem sechsteiligen Format nimmt die TV-Persönlichkeit die Zuschauer mit auf eine emotionale Reise auf der Suche nach einem Familiendomizil im Süden. "Es wird lustig, emotional, manchmal chaotisch – klar, bei mir –, aber immer mit Herz. Ich nehme euch mit in meinen echten Alltag, meine verrückten Gedanken und auf Reisen, die vielleicht nicht immer perfekt laufen … aber dafür echt sind", verriet Evelyn gegenüber Bild.

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Instagram / evelyn_burdecki Ein Hund liegt in Evelyn Burdeckis Hotelzimmer

Panama Pictures / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit